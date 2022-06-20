Всероссийская акция

Саратовская область участвует во Всероссийских акциях «Свеча памяти» и «Вахта памяти». Патриотические мероприятия пройдут в День памяти и скорби в парке Победы на Соколовой горе.

В ночь на 22 июня ее участники пройдут с зажженными лампадами к Вечному огню Парка Победы и принесут к подножью мемориала горящие свечи.

У Вечного огня представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» выставят почетный караул с участником в форме военных лет.

Активисты «Молодой Гвардии» создадут «огненную картину» из сотен горящих лампад. Она послужит символом памяти о 27 миллионах павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны.

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