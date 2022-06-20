В Саратовской области ожидается жара до +34 градусов, таков прогноз регионального гидрометцентра на 20 июня.
На небе установится переменная облачность, возможны осадки. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой, короткими ливнями и градом.
Днем ветер дует со скоростью 7-12 метров в секунду, отдельные порывы доходят до 17-22 метров в секунду. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра, его порывы достигнут 23-28 метров в секунду.
Температура воздуха достигнет +34 градусов.
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