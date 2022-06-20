Кадр с видео очевидца

В Саратове шлагбаум насквозь пробил автомобиль. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 20 июня, в группе «ЧП-Саратов» появилась публикация о чрезвычайном происшествии, произошедшем на окраине Саратова в Расловке-1. Днем, 19 июня, в 2-3 часа дня женщина ехала на дачу и проезжала шлагбаум. По словам автора поста, шлагбаум открылся от ветра и пробил машину насквозь через лобовое стекло. К счастью, никто не пострадал.

В комментариях саратовцы радовались отсутствию пострадавших и предполагали траекторию движения шлагбаума. — Либо он был открыт либо она его открыла и хотела заехать. Но в момент когда тронулась, шлагбаум решил вернуться в исходное положение, и попав в лобовое стекло,напугал водителя, после чего она продолжила движение на сотые секунды, - делится версией один из пользователей.

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