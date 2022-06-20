Дмитрий Плеханов

Главой Энгельсского района избран Дмитрий Плеханов. Об этом «КП-Саратов» рассказали в управлении информации Энгельсского района.

Сегодня, 20 июня, в администрации Энгельсского района состоялось внеочередное Собрание депутатов ЭМР, в котором приняли участие сенатор Олег Алексеев, Вице-губернатор-руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров, первый заместитель председателя Саратовской областной Думы Алексей Антонов, министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин.

В ходе заседания депутаты единогласно проголосовали за вступление на должность Главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Плеханова.

Плеханов произнес слова присяги в соответствии с уставом района и поблагодарил членов собрания за оказанное ему доверие.

Дмитрий Плеханов с 2011 года по 2022 год являлся депутатом Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, и в последний месяц выполнял функции исполняющего обязанности главы ЭМР.

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