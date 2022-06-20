Фото: Архив КП

Саратовский хирург скрывал от налоговой 19 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.

По информации ведомства, хирург совершил покупку недвижимости на сумму в 15 млн рублей, при том, что его официальные задекларированные доходы ниже и не позволяли совершить подобную покупку. После чего был установлен факт оказания медиком платных услуг, с которых не взимался налог.

Хирурга пригласили на беседу и порекомендовали самостоятельно уточнить свой доход, исчислить и уплатить налоги. После чего медик предоставил обновленные документы в которых отразил полученный доход свыше 19 млн руб.

УФНС отметили, что врач задолжал 2,7 млн руб. по налогу на доходы физических лиц, 2,2 млн он уже погасил.

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