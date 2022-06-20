Фото: Архив КП

В Саратовской области разрешили купаться на 13 пляжах. Об этом сообщает начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

По данным на сегодня, 20 июня, саратовцы могут купаться на 13 разрешенных пляжах. За последние сутки к двенадцати упомянутым добавился пляж в ртищевском районе.

Допущены к эксплуатации:

1. Саратов - «Пляж покорителей Волги»;

2. Саратов - городской пляж (о. Покровские пески);

3. Энгельс - городской пляж «Парус»;

4. Энгельс - городской пляж,

5. Вольск – городской пляж;

6. Хвалынск – городской пляж;

7. Базарный Карабулак – муниципальный пляж, центральный пруд;

8. Балашов – пляж ДОЛ «Санаторий «Пады»;

9. Энгельсский район, с. Подстепное - ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист»;

10. Энгельс - МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец»;

11. Энгельсский район, п. Лесной, б/о «Чайка»;

12. Энгельсский район, п. Лесной, б/о «Бодрость»;

13. Ртищевский район, с. Потьма – МУ ДОЛ «Ясный».

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