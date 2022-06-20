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За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 59 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе с начала пандемии по данным на 20 июня заболело 254274 человека.

Выздоровело 247458 человек, из них за сутки - 78. На стационарном лечении находится 251 человек, еще 654 лечатся дома.

У троих новых пациентов обнаружена пневмония, остальные - с признаками ОРВИ.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 32, Энгельсском районе - 10, Балаковском - 5 человек.

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