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Общество20 июня 2022 5:13

Названы регионы-лидеры по доходам населения в первой половине 2022 года

Саратовская область расположилась на 62 месте
Евгений Бадиков
Инфографика подготовлена РИА Новости

Инфографика подготовлена РИА Новости

Названы регионы-лидеры по доходам населения в первой половине 2022 года. Исследование было опубликовано РИА Новости.

Согласно исследованию, Саратовская область расположилась на 62 месте. 14 процентов населения региона находятся за чертой бедности.

Топ-5 регионов с высоким уровнем благосостояния:

1. ЯНАО

2. НАО

3. Москва

4. Чукотка

5. Магаданская область

Самыми бедными стали:

1. Тува

2. Ингушетия

3. Горный Алтай

4. Калмыкия

5. Карачаево-Черкесия.

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