Инфографика подготовлена РИА Новости
Названы регионы-лидеры по доходам населения в первой половине 2022 года. Исследование было опубликовано РИА Новости.
Согласно исследованию, Саратовская область расположилась на 62 месте. 14 процентов населения региона находятся за чертой бедности.
Топ-5 регионов с высоким уровнем благосостояния:
1. ЯНАО
2. НАО
3. Москва
4. Чукотка
5. Магаданская область
Самыми бедными стали:
1. Тува
2. Ингушетия
3. Горный Алтай
4. Калмыкия
5. Карачаево-Черкесия.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.