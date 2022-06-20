Инфографика подготовлена РИА Новости

Названы регионы-лидеры по доходам населения в первой половине 2022 года. Исследование было опубликовано РИА Новости.

Согласно исследованию, Саратовская область расположилась на 62 месте. 14 процентов населения региона находятся за чертой бедности.

Топ-5 регионов с высоким уровнем благосостояния:

1. ЯНАО

2. НАО

3. Москва

4. Чукотка

5. Магаданская область

Самыми бедными стали:

1. Тува

2. Ингушетия

3. Горный Алтай

4. Калмыкия

5. Карачаево-Черкесия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.