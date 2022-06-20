Фото: Евгений Бадиков

Начало рабочей недели для саратовцев омрачит жара с грозой. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 20 июня, в Саратове температура воздуха поднимется до +33 градусов днем. Весь день обещают переменную облачность, днем возможны кратковременные грозовые дожди. Дует северо-западный ветер 7-12 м/c с порывами в грозу до 17-22 м/c.

В Саратовской области ночью и утром будет облачно, без осадков. Днем же местами обещают грозовые ливни и град. Дует северо-западный ветер 7-12 м/c с порывами в грозу до 17-22 м/с, локально до 28 м/c. Температура воздуха ночью и утром +14+19 °C, днем +29 +33 градуса.

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