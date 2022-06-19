Фото: Архив КП

В Саратове спилят около ста деревьев. Соответствующий документ был опубликован на сайте мэрии города.

Сегодня, 19 июня, саратовская мэрия опубликовала документ, согласно которому запланирована опиловка деревьев по всему Саратову.

Спилят одно из деревьев у Крытого, еще несколько на территории детской музыкальной школы № 3. Спилят деревья на Радищева и Чернышевского - по две штуки.

В Ленинском районе запланирована коррекция зеленых насаждений на Шехурдина и Вишневой. Обрежут пять деревьев на проспекте Строителей, одно – на пересечении Курдюмской с Вишневой. Спилят деревья и в Октябрьском районе- одно дерево на улице 2-я Садовая, два на Аткарской. Еще пять деревьев обрежут на улице Рабочей.

В микрорайоне Юнгеровка Заводского района обрежут одно дерево. Еще по четыре дерева удалят и обрежут на улице имени Хомяковой.

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