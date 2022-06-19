Бульвар на улице Рахова

Бульвар на Рахова обещают закончить до конца месяца. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Саратова Михаил Исаев.

Благоустройство бульвара по ул. Рахова на участке от ул. Кутякова до ул. Б. Горная перешло на завершающий этап. Объект будет сдан до конца месяца.

В настоящее время смонтирован автополив, окончено формирование тропиночной сети, идет монтаж элементов игровых площадок, укладка плитки, мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, осуществляется подключение коммуникаций электричества и водоснабжения.

- Бульвар по ул. Рахова является частью большого пешеходного кольца, благоустройство которого инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, - пишет Исаев.

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