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Общество19 июня 2022 13:00

На ПМЭФ Саратовская область подписала инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей

Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

На ПМЭФ Саратовская область подписала инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей. Об этом стало известно из телеграм-канала Романа Бусаргина.

Сегодня, 19 июня врио главы региона рассказал об итогах работы делегации Саратовской области на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Бусаргина, были подписаны инвестиционные соглашения и договоры о намерениях с системообразующими компаниями для нашего региона: 9 крупных инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей и 12 договорных документов о сотрудничестве с Правительством области, включая планы совместных действий, а также проведено более 12 встреч с партнерами из разных сфер.

— Ключевые соглашения заключили с системообразующими компаниями для нашего региона: металлургическим холдингом «Новосталь-М» о строительстве комплекса по производству кислорода и инертных газов, с компанией «БИО-ТОН» о строительстве мукомольного завода в Балаковском районе, с компанией «Юнипро» о строительстве ветропарков и солнечных батарей, — рассказывает Роман Бусаргин.

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