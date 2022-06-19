Роман Бусаргин

На ПМЭФ Саратовская область подписала инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей. Об этом стало известно из телеграм-канала Романа Бусаргина.

Сегодня, 19 июня врио главы региона рассказал об итогах работы делегации Саратовской области на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Бусаргина, были подписаны инвестиционные соглашения и договоры о намерениях с системообразующими компаниями для нашего региона: 9 крупных инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей и 12 договорных документов о сотрудничестве с Правительством области, включая планы совместных действий, а также проведено более 12 встреч с партнерами из разных сфер.

— Ключевые соглашения заключили с системообразующими компаниями для нашего региона: металлургическим холдингом «Новосталь-М» о строительстве комплекса по производству кислорода и инертных газов, с компанией «БИО-ТОН» о строительстве мукомольного завода в Балаковском районе, с компанией «Юнипро» о строительстве ветропарков и солнечных батарей, — рассказывает Роман Бусаргин.

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