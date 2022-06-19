Скриншот из видео очевидца

В Саратове на дороге загорелся мотоцикл. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация о загоревшемся мотоцикле. На видеоролике видно, что на улице Авиастроителей напротив сквера Дружбы народов загорелся мотоцикл. За догорающим мотоциклом грустно наблюдал байкер-владелец.

В комментариях саратовцы массово выразили негодование по поводу безучастности проезжающих мимо автомобилистов.

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