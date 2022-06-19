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Происшествия19 июня 2022 11:23

В Саратовской области из-за спущенного колеса в автокатастрофе погибли две женщины

Четверо пострадавших госпитализированы
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратовской области из-за спущенного колеса в автокатастрофе погибли две женщины. Об этом сообщает госавтоинспекция Саратовской области.

Сегодня, 19 июня, в Саратовской области произошла автокатастрофа. Примерно в 13:00 на 28 километре автодороги «Урбах - Ждановка - Новоузенск - Алгай», опрокинулся автомобиль «Лада Ларгус», который ехал из Саратова в сторону Новокузнецка. Причиной называют спущенное колесо.

В ДТП погибли две женщины, еще четыре человека (2 взрослых и 2 детей) госпитализированы

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