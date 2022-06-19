Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2022 10:54

В Саратове женщина умерла на лестничной клетке

Телесных повреждений на теле женщины не обнаружено
Евгений Бадиков
Фото: СУ СКР

Фото: СУ СКР

В Саратове женщина умерла на лестничной клетке. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, вчера, 18 июня, 33-летняя женщина ждала своего сожителя на лестничной клетке дома на улице Технической. Неожиданно, женщина почувствовала себя плохо, и упала на пол. Спустя некоторое время женщина была обнаружена сожителем и его приятелями, которые и бригаду скорой помощи. Прибывшими медиками была констатирована ее смерть.

Телесных повреждений на теле женщины не обнаружено. Проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.