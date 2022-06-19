Фото: СУ СКР

В Саратове женщина умерла на лестничной клетке. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, вчера, 18 июня, 33-летняя женщина ждала своего сожителя на лестничной клетке дома на улице Технической. Неожиданно, женщина почувствовала себя плохо, и упала на пол. Спустя некоторое время женщина была обнаружена сожителем и его приятелями, которые и бригаду скорой помощи. Прибывшими медиками была констатирована ее смерть.

Телесных повреждений на теле женщины не обнаружено. Проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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