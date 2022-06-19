Фото: Архив КП
В Саратовской области от коронавируса умер один человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.
По данным на сегодня, 19 июня, за последние сутки в области один человек умер от коронавируса. Сообщается, что это 74-летняя женщина.
Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 5987 саратовцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.