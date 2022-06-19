Фото: Архив КП

В Саратовской области от коронавируса умер один человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

По данным на сегодня, 19 июня, за последние сутки в области один человек умер от коронавируса. Сообщается, что это 74-летняя женщина.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 5987 саратовцев.

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