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Здоровье19 июня 2022 9:12

В Саратовской области от коронавируса умер один человек

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 5987 саратовцев
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области от коронавируса умер один человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

По данным на сегодня, 19 июня, за последние сутки в области один человек умер от коронавируса. Сообщается, что это 74-летняя женщина.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 5987 саратовцев.

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