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Общество19 июня 2022 8:13

Четыре саратовские улицы остались без воды

Воду дать коммунальщики обещают в восемь вечера
Евгений Бадиков
фото из соцсетей

фото из соцсетей

Четыре саратовские улицы остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 19 июня, жители четырех саратовских улиц остались без воды.

По заявке одного из жителей микрорайона для работ на собственных коммуникациях подача воды ограничена на участке улиц Крымской (четная сторона от дома № 6 до Ново-Астраханского шоссе) и улице Марины Расковой.

Так же, из-за повреждения водопровода рядом с домом по улице Набережной, 22а, ограничено водоснабжение в соседних домах - № 22 и 22 «б» и домах 3-его Дегтярного проезда

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