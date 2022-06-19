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За сутки в Саратовской области коронавирусом заразился 61 человек. Об этом стало известно из ежедневного отчета минздрава.

Сегодня, 19 июня, в Саратовской области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области с начала пандемии составляет 254 215 человек.

В общей сложности выздоровело 247 380 человек, из них за сутки 49 - за прошедшие сутки. 257 человек лечатся в стационаре, еще 667 на амбулаторном лечении.

У семерых заболевших зафиксирована пневмония.

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