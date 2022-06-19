19 июня - день медицинского работника
Михаил Исаев поздравил медиков области с профессиональным праздником. Об этом стало известно из телеграм-канала мэра Саратова
— Уважаемые медицинские работники! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы - ангелы в белых халатах, которые стоят на защите нашего здоровья. Все чаще мир сталкивает вас с особыми вызовами, с которыми, благодаря вашему высокому профессионализму и милосердию, вы успешно справляетесь.
Желаю вам счастья, удачи, благодарных пациентов и, конечно же, здоровья, — пишет Исаев
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