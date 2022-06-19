19 июня - день медицинского работника

Михаил Исаев поздравил медиков области с профессиональным праздником. Об этом стало известно из телеграм-канала мэра Саратова

— Уважаемые медицинские работники! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы - ангелы в белых халатах, которые стоят на защите нашего здоровья. Все чаще мир сталкивает вас с особыми вызовами, с которыми, благодаря вашему высокому профессионализму и милосердию, вы успешно справляетесь.

Желаю вам счастья, удачи, благодарных пациентов и, конечно же, здоровья, — пишет Исаев

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