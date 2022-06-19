Фото: Дмитрий Владимиров

В воскресенье в Саратовской области обещают дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 19 июня, в Саратове температура воздуха колеблется от +17 градусов с утра до +26 градусов в разгар дня. Обещают небольшую облачность, без осадков. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/c.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами будет идти кратковременный дождь, гроза. Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c с порывами до 12-17 м/c при грозе. Температура воздуха утром +11 градусов, а днем разогреет до +29 градусов.

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