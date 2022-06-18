фото: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин летом отдыхает в Саратове. Об этом он рассказал сегодня, 18 июня, во время одной из рабочих встреч с главой Саратовской области Романом Бусаргиным и мэром Саратова Михаилом Исаевым. Видеофрагмент беседы был опубликован в Телеграм-канале Володина.

Председатель Госдумы обычно летом отдыхает в России, в том числе в Саратове.

- Не знаю, где вы сейчас отдыхаете, но я отдыхал в свое время на Шалово (поселок в Энгельсском районе Саратовской области). У меня там была дача. А что касается поездок в летнее время – может быть, еще по молодости хотелось куда-то ездить, но сейчас отдыхаю уже на протяжении последних 20 лет в России, в Саратове, у нас мест много, – сказал Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.