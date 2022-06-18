В Саратове временно закрывают два троллейбусных маршрута

фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове временно закрывается движение двух троллейбусных маршрутов. Об этом сегодня, 18 июня, сообщается в группе «СГЭТ» ВКонтакте.

По данным транспортников, из-за проведения аварийно-вскрышных работ ООО «КВС» по улице Чернышевского (от Бабушкиного Взвоза до Некрасова) с 11:00 сегодняшнего дня до окончания работ не будут ходить троллейбусы маршрутов №2а и №4.

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