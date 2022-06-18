Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2022 14:38

В Саратове временно закрывают два троллейбусных маршрута

Наталья Иванова
фото: архив КП

фото: архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове временно закрывается движение двух троллейбусных маршрутов. Об этом сегодня, 18 июня, сообщается в группе «СГЭТ» ВКонтакте.

По данным транспортников, из-за проведения аварийно-вскрышных работ ООО «КВС» по улице Чернышевского (от Бабушкиного Взвоза до Некрасова) с 11:00 сегодняшнего дня до окончания работ не будут ходить троллейбусы маршрутов №2а и №4.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.