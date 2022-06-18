фото: ГИБДД Саратовской области
На трассе в Балашовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает ГИБДД Саратовской области.
В 13:58 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Балашовском районе вблизи села Барки водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли сам водитель и его пассажирка.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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