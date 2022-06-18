Предприятия «Русагро» в Саратовской области расширят свои мощности

фото: Правительство Саратовской области

На площадке ПМЭФ-2022 глава региона Роман Бусаргин подписал соглашение о намерении по расширению мощностей предприятий «Русагро». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Правительство Саратовской области.

Новые проекты планируется реализовать на трех предприятиях «Русагро» в Саратовской области – Саратовском жиркомбинате, Балаковском и Аткарском маслоэкстракционных заводах. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей.

На Саратовском жировом комбинате планируется увеличить производство фритюрных смесей, а также запустить новую линию по производству маргарина для слоеного теста.

В Балакове реализуется проект по расширению мощностей маслоэкстракционного завода с 1800 до 2400 тонн готовой продукции в сутки. Для бесперебойного обеспечения предприятия сырьем строится новый зерносушильный комплекс мощностью 50 тонн семян подсолнечника в час. Проект планируется завершить до конца 2022 года.

Мощность Аткарского маслоэкстракционного завода увеличится с 1540 до 1800 тонн готовой продукции в сутки. Проект будет реализован в течение 2023 года.

- Компания «Русагро» - надежный партнер Саратовской области. В рамках соглашения будем совместно расширять мощности предприятий в Саратовской области, открывать новые производства. Реализация проектов даст социально-экономический эффект. Позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговую отдачу, - отметил Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.