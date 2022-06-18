фото: архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Саратовчанка перевела мошенникам 260 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Саратову.

В отдел полиции в Ленинском районе обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским о том, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности банка. Звонивший сообщил о злоумышленниках, пытающихся оформить кредит на ее имя. Он уговорил женщину перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы они не достались аферистам. Доверившись «представителю банка», саратовчанка следовала его инструкциям и перевела 260 тысяч рублей на неизвестный счет.

Следственным отделом расследуется дело, возбужденное по признакам преступления.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте бдительны при общении с неизвестными по телефону или в сети Интернет. Не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета или номера телефонов, не сообщайте никому данные от банковских карт.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).

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