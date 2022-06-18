фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районе несколько домов остались без воды. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает ООО «КВС».

Для устранения повреждения на водопроводе по ул.Московская,157 сегодня, 18 июня, ограничена подача холодной воды абонентам: Б.Садовая, 160/80, 162, 166; Слонова, 72а, 74/76, 78. Планируемое время окончания работ 18:00.

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