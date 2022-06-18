фото: ГИБДД по Саратовской области

В Марксе из-за мусорного бака пожилой водитель сбил подростка. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 17 июня, в Марксе пострадал несовершеннолетний пешеход. В 10:30 у дома 12 по улице Зеленая, 65-летний водитель «Рено Логан» допустил наезд на 17-летнего юношу, который внезапно вышел на проезжую часть справа налево - из-за стоящего мусорного бака.

В результате ДТП подростка госпитализировали с травмами.

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