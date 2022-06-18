фото: Минздрав Саратовской области

Евгений Ковалев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Минздрав Саратовской области.

В университетской клинической больнице №1 имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, в преддверии Дня медицинского работника состоялось торжественное мероприятие. Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев поблагодарил коллег за профессионализм и верность профессии, вручив сотрудникам благодарственные письма.

- Этот праздник по праву можно назвать всенародным, особенно с учетом тех событий, которые мы пережили в последние годы, и тех трудностей, которые выпали на долю медиков. Но работники здравоохранения успешно справились со всеми вызовами времени, благодаря самоотверженному труду и высокому профессионализму. Я от всей души желаю каждому сотруднику крепкого здоровья, больших успехов и всех благ! - подчеркнул в своем выступлении Ковалев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.