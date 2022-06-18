фото: министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области

В Саратове прошла открытая тренировка по боксу с Даци Дациевым. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.

В Саратове организовали открытую тренировку по боксу для саратовских подростков, которая помогла новичкам познакомиться с рингом и сделать первый шаг на пути к спортивной жизни.

Главным гостем на тренировке стал российский кикбоксёр, президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы Даци Дациев.

Спортсмен рассказал о важности спорта в жизни каждого подростка и необходимости занятий спортом с ранних лет.

- Спорт пригодится в любом возрасте. Выбирая его, вы в первую очередь выбираете себя и своё здоровье. Важно, ребята, обозначить вектор направления и стремиться к чему-то хорошему, строить фундамент для будущего. Также многое зависит от вашего окружения. Помните прекрасную поговорку, скажи мне кто друг и я скажу кто ты. Выбирайте хорошее окружение и будьте здоровы, - пожелал юным спортсменам Даци Дациев.

Мероприятие состоялось при содействии прокуратуры Заводского района, администрации Заводского района города Саратова, а также при информационной поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

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