В Саратовской области 69 новых случаев заболевания коронавирусом

фото: Архив КП
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня, 18 июня, в Саратовской области зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 254 154 человека. Выздоровело с начала эпидемии 247 331 человек, за сутки — 79. На стационарном лечении находятся 257 человек, на амбулаторном — 668.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 21, Энгельсском районе — 17, Татищевском — 5.
Возрастной состав заболевших:
- до 6 лет — 4;
- 7-14 лет — 3;
- 15-29 лет — 8;
- 30-49 лет — 12;
- 50-64 лет — 9;
- 65 и старше — 33.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 18, с признаками ОРВИ — 50.
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