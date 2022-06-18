В Саратовской области 69 новых случаев заболевания коронавирусом

фото: Архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 18 июня, в Саратовской области зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 254 154 человека. Выздоровело с начала эпидемии 247 331 человек, за сутки — 79. На стационарном лечении находятся 257 человек, на амбулаторном — 668.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 21, Энгельсском районе — 17, Татищевском — 5.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 4;

- 7-14 лет — 3;

- 15-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 12;

- 50-64 лет — 9;

- 65 и старше — 33.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 18, с признаками ОРВИ — 50.

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