фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Балаково девушка убила своего молодого человека. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

15 января 2022 года вечером 25-летняя девушка со своим 25-летнем сожителем находилась в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Заречной города Балаково Саратовской области, где последние проживали совместно. Между ними возник конфликт на почве ревности молодого человека. В ходе ссоры мужчина принялся наносить женщине телесные повреждения. Воспринимая данные действия, как угрожающие своей жизни, женщина ударила в грудь мужчине кухонным ножом, отчего тот скончался на месте. Осознав содеянное, девушка вызвала сотрудников скорой медицинской помощи.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

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