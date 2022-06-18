фото: Городской парк
В субботу в Саратове будет тепло. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Сегодня, 18 июня, в Саратове температура воздуха поднимется до +27 градусов днем. Обещают переменную облачность, без осадков. Дует северо-западный ветер 5-10 м/c с порывами до 13 м/c.
В Саратовской области установится переменная облачность, местами в Правобережье кратковременный дождь, гроза. Дует северо-западный ветер 5-10 м/c с порывами до 14 м/c.Температура в разгар дня +24+29 градусов.
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