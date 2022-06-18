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Общество18 июня 2022 5:54

В субботу в Саратове будет тепло

Наталья Иванова
фото: Городской парк

фото: Городской парк

В субботу в Саратове будет тепло. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 18 июня, в Саратове температура воздуха поднимется до +27 градусов днем. Обещают переменную облачность, без осадков. Дует северо-западный ветер 5-10 м/c с порывами до 13 м/c.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами в Правобережье кратковременный дождь, гроза. Дует северо-западный ветер 5-10 м/c с порывами до 14 м/c.Температура в разгар дня +24+29 градусов.

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