Фото: СУ СКР

В Саратове четырех молодых людей осудили за похищение мужчины Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в июне 2021 года молодые люди 23, 24, 26 и 27 лет решили завладеть деньгами своей 29-летней знакомой. Для этого они похитили выследили пару на улице Шехурдина, затолкали мужчину в автомобиль и потребовали со своей знакомой выкуп.

О преступлении в полицию сообщила девушка, полицейские выследили и арестовали похитителей.

Суд назначил каждому из подсудимых 1 год в колонии строгого режима.

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