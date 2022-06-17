Фото: ГУ МВД

В Саратове задержали группу мошенников, обманывающих пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

По информации следствия, пенсионеркам вначале звонили неизвестные, сообщая о попавших в беду родных, после чего на пороге появлялись курьеры и забирали деньги для родственников, попавших якобы в ДТП. Молодые люди появлялись в медицинских масках, меняли одежду и имена после каждого адреса.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Тот пояснил, что ему некто предложил работать после переписки и созвона. После инструктажа ему дали первый адрес (дом, квартира, подъезд, этаж) и сказали представиться водителем скорой, чтобы ему передали вещи, где находились деньги. 7 процентов от «прибыли» мужчина оставлял себе, остальное отправлял неизвестному.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.