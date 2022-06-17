Инфографика Саратовстат

За четыре месяца 2022 года население Саратовской области сократилось на 7802 человека. Саратовстат опубликовал данные о естественном приросте и убыли населения в 2022 году.

По данным ведомства, за прошедшие 4 месяца 2022 года в Саратовской области родилось 5395 человек, что ниже прошлогодних показателей на семь процентов. Смертность же сократилась на 8,1 процент, но все еще превышает рождаемость - 13 197 человек.

Большая часть умерших - пенсионеры (10 464 человека). Среди ушедших в мир иной 36 детей до 16 лет.

Коэффициент рождаемости в Саратовской области остается низким - третье место с конца в ПФО.

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