Саратовская область стала лидером Поволжья по подписанию на Петербургском форуме соглашений

Встреча в Санкт-Петербурге

Саратовская область стала лидером Поволжья по количеству и объему подписнных на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашений. Об этом пишет правительство области.

На ПМЭФ-2022 полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Саратовской области и пообщался с Романом Бусаргиным.

- Мы подписали 9 крупных соглашений на сумму 50 миллиардов рублей. В регионе появится логистический центр «Вайлдберриз» который позвлит создать пять тысяч новых рабочих мест. С металлургами подписали соглашение на 2 миллиарда рублей на строительство кислородного завода. С «Био-Тоном» подписано соглашение о строительстве мукомольного завода в Балаково.

Заключены также долгожданные соглашения о строительстве ветропарков, солнечных батарей, мусоросортировочного комплекса. Встречи прошли очень продуктивно, - отметил Роман Бусаргин.

Игорь Комаров отметил, что Саратовская область – на первом месте в ПФО по количеству и объёму соглашений на ПМЭФ-2022.

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