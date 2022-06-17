Жительница Саратова пожаловалась на долго ехавшую к истекавшему кровью мужчине «скорую»

Фото очевидца

Длительное время ожидание «скорой» возмутило жительницу Саратова. Об этом стало известно из публикации в группе «Саратов онлайн».

Вчера, 16 июня, у дома 149/157 по улице Рахова саратовчанка заметила мужчину, у которого кровь текла изо рта. Очевидцы уже вызывали бригаду скорой медицинской помощи, девушка решила помочь и обратилась как в скорую, так и по телефону экстренных служб. На месте были и сотрудники полиции, которые дважды так же пыталась дозвониться до медиков. Карета скорой помощи приехала только через полчаса.

— Почему истекающему кровью человеку скорая ехала 30-40 минут. Мы удивляемся смертности в регионе, при такой скорой помощи она только увеличится. Пожалуйста, будьте добры обеспечить людей надлежащим уровнем медицинского обслуживания! - возмущается автор поста.

В комментариях часть пользователей сообщила, что машины скорой помощи традиционно очень загружены, особенно в летний период, и сотрудники полиции также могли оказать содействие и доставить в больницу.

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