«Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» Эскиз.

Собственники дома Подклетнова доработали эскиз проекта для ремонта здания. Информация об этом опубликована пресс-службой городской администрации.

Речь идет об объекте культурного наследия местного значения - «Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» по адресу улица Чапаева, 82Б.

Проект содержит описание общей концепции, внешнего вида фасадов, элементов архитектуры.предусматривающий проведение реставрации и приспособления объекта для современного использования,.

В дальнейшем планируется разработка комплекса научно-проектной документации и согласование с комитетом по архитектуре.

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