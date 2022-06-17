«Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» Эскиз.
Собственники дома Подклетнова доработали эскиз проекта для ремонта здания. Информация об этом опубликована пресс-службой городской администрации.
Речь идет об объекте культурного наследия местного значения - «Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» по адресу улица Чапаева, 82Б.
Проект содержит описание общей концепции, внешнего вида фасадов, элементов архитектуры.предусматривающий проведение реставрации и приспособления объекта для современного использования,.
В дальнейшем планируется разработка комплекса научно-проектной документации и согласование с комитетом по архитектуре.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.