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Общество17 июня 2022 9:33

Собственники дома Подклетнова доработали эскиз проекта для ремонта здания

Евгений Бадиков
«Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» Эскиз.

«Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» Эскиз.

Собственники дома Подклетнова доработали эскиз проекта для ремонта здания. Информация об этом опубликована пресс-службой городской администрации.

Речь идет об объекте культурного наследия местного значения - «Дом Подклетнова, арх. Ю.Н. Терликов» по адресу улица Чапаева, 82Б.

Проект содержит описание общей концепции, внешнего вида фасадов, элементов архитектуры.предусматривающий проведение реставрации и приспособления объекта для современного использования,.

В дальнейшем планируется разработка комплекса научно-проектной документации и согласование с комитетом по архитектуре.

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