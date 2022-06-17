Список пляжей

На сегодня, 17 июня, в Саратовской области разрешили купаться на 12 пляжах. Получил разрешение еще 1 пляж в Базарно-Карабулакском районе. Об этом сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Полный список выглядит следующим образом:

Саратов - «Пляж покорителей Волги», Городской пляж на острове Покровские пески,

Энгельс – городской пляж «Парус» и городской пляж, МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец»,

Энгельсский район – село Подстепное ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист», а также базы отдыха «Чайка» и «Бодрость»;

Вольск – городской пляж,

Хвалынск – городской пляж ООО «Благоустройство»,

Балашов – пляж ДОЛ санаторий «Пады»,

р.п. Базарный Карабулак – муниципальный пляж, центральный пруд.

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