Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 июня, в Балаково мотоциклист пострадал в аварии с «Калиной». Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария была зафиксирована в 18:20 напротив дома № 47 на Набережной Леонова. Автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 61-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом Honda, на котором ехал 37-летний байкер.

В результате ДТП мотоциклист был доставлен в медицинское учреждение.

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