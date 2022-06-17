Фото: СУ СКР

В Балаково убившую мужа в целях самообороны женщину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 1 января 2022 года 52-летняя женщина находилась с 53-летним супругом у себя в квартире по улице Чапаева в городе Балаково. Примерно в 14:00 супруги поссорились, после чего муж напал на подсудимую и избил ее. Женщина восприняла агрессию супруга как угрозу жизни, схватилась за кухонный нож и ударила мужчину в грудь, после чего 53-летний житель Балаково скончался.

Суд воспринял действия женщины как превышение пределов необходимой обороны и назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Неизвестно, входит ли время, проведенное женщиной под ограничениями передвижения до суда в срок наказания.

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