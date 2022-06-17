Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на письмо матери заключенного из Балаково, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК.
К Бастрыкину обратилась жительница города Балаково, сына которой в 2018 году ее сына приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Женщина пожаловалась на работу саратовских следователей. Она утверждает, что вместе с адвокатом изучила материалы дела и нашла там доказательства того, что во время расследования в отношении сына совершались преступления.
Сейчас по этому сообщению организована следственная проверка, о результатах которой доложат Бастрыкину.
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