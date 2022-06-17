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Происшествия17 июня 2022 8:37

Александр Бастрыкин обратил внимание на письмо матери заключенного из Балаково

Глава следственного комитета распорядился начал проверку
Наталия Калинина

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на письмо матери заключенного из Балаково, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК.

К Бастрыкину обратилась жительница города Балаково, сына которой в 2018 году ее сына приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Женщина пожаловалась на работу саратовских следователей. Она утверждает, что вместе с адвокатом изучила материалы дела и нашла там доказательства того, что во время расследования в отношении сына совершались преступления.

Сейчас по этому сообщению организована следственная проверка, о результатах которой доложат Бастрыкину.

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