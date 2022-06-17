В субботу на пляже Саратова состоится открытие купального сезона

В эту субботу, 18 июня, на пляже Саратова состоится открытие купального сезона, о чем сообщает городская администрация.

Для детей в 18.15 будет организована детская развлекательная программа «Встречаем жаркое лето». Там будут аниматоры и конкурсы со сладкими призами в виде мороженого.

А в 19.00 выступит саратовская кавер-группа «Что-то намечается».

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