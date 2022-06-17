Володин в Саратове

Володин рассказал о восстановлении памятника на САЗе в Саратове. Об этом пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Памятник восстановим. Ужасно, когда мемориалы разрушают и на памяти начинают топтаться, - отметил парламентарий.

Мемориала сотрудникам саратовского авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны был открыт на САЗе в 1969 году, а в 2000-е его варварски разломали.

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