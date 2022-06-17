Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудник СОБРа обезвредил женщину с ножом по дороге домой. Об этом информирует пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Вчера вечером, 16 июня, на улице Тархова в микрорайоне Солнечный одна из прохожих вела себя неадекватно. Женщина размахивала кухонным ножом, оскорбляла прохожих.

Поведение гражданки привлекло внимание сотрудника СОБРа, который возвращался домой из магазина. Мужчина обезоружил и задержал гражданку, а после передал ее полицейским.

Пострадавших нет.

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