Фото: пресс-служба Росгвардии
Сотрудник СОБРа обезвредил женщину с ножом по дороге домой. Об этом информирует пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Вчера вечером, 16 июня, на улице Тархова в микрорайоне Солнечный одна из прохожих вела себя неадекватно. Женщина размахивала кухонным ножом, оскорбляла прохожих.
Поведение гражданки привлекло внимание сотрудника СОБРа, который возвращался домой из магазина. Мужчина обезоружил и задержал гражданку, а после передал ее полицейским.
Пострадавших нет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.