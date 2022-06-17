Фото из соцсетей

В Саратове дачным автобусам изменили график. Об этом информирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Сегодня, 17 июня, было опубликовано новое расписание движения автобусов. Изменения расписания коснулись автобусов в сторону Усть-Курдюма.

- № 222 «Саратов (улица Радищева) - дачи СГУ»;

- № 236 «Саратов (улица Радищева) - Волжские Дали - с. Пристанное»;

- № 240 «Саратов (улица Радищева) - п/т «Сокол»;

- № 391 «Саратов (улица Радищева) - Долгий Буерак».

Полный график движения опубликован на сайте Правительства области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.