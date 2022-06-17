Подписание соглашений

Роман Бусаргин подписал соглашение о внедрении инноваций в сельское хозяйство региона. Об этом стало известно из телеграм-канала врио губернатора Саратовской области.

Сегодня, 17 июня, Бусаргин рассказал, что на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией «Иннопрактика». В планах - совместная работа над инновационным развитием агропромышленного сектора.

По словам врио главы региона, сотрудничество планируется в нескольких направлениях - испытания на сельскохозяйственных предприятиях биологических препаратов для защиты растений, пробиотических кормовых добавок, биологических консервантов для заготовки кормов и других препаратов в рамках проекта «Иннагро», инициированного «Иннопрактикой». Основная цель программы - снижение пестицидной нагрузки при сохранении высокого уровня урожайности и эффективности производства.

Кроме того, Бусаргин упомянул и о перспективах развития систему подготовки и дополнительного профессионального образования для агросектора. Это позволит как новым, так и опытным специалистам быстро адаптироваться к современным требованиям и новым технологиям.

«Иннопрактика» осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», учредителем которого является МГУ имени М.В. Ломоносова.

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