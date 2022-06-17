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Происшествия17 июня 2022 7:13

В Саратовской области парень попал в больницу после падения с мопеда

Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратовской области парень попал в больницу после падения с мопеда. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 16 июня, примерно в 18:05 напротив дома № 30 на улице Ахматовской в селе Александров Гай 16-летний подросток не справился с управлением мопеда Ventro CM480 и опрокинулся вместе с двухколесной техникой.

Подросток был госпитализирован с травмами.

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