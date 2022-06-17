В Саратове за сутки сбили двух пешеходов

Фото: ГИБДД

За сутки в Саратове сбили двух пешеходов. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 16 июня, в 12:50 в Заводском районе произошло ДТП. По данным госавтоинспекции, 35-летний водитель Ford Focus сбил 45-летнего пешехода, переходившего Ново-Астраханское шоссе.

В 22:00 произошел еще один наезд на пешехода, на этот раз в центре города. На ул. Вольской 44-летняя женщина попала под Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 45 лет.

Пострадавших пешеходов госпитализировали в больницу.

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