Сегодня, 17 июня, в Саратовской области еще 84 человека заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 254 085 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 252 человека, за сутки — 109. В стационарах региона находятся 258 человек, на амбулаторном лечении — 665.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 20;

- 7-14 лет — 3;

- 15-17 лет —10

- 18-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 15;

- 50-64 лет — 24;

- 65 и старше — 3.

С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 72, один пациент переносит коронавирус без симптомов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.