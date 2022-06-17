Сегодня, 17 июня, в Саратовской области еще 84 человека заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 254 085 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 252 человека, за сутки — 109. В стационарах региона находятся 258 человек, на амбулаторном лечении — 665.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 20;
- 7-14 лет — 3;
- 15-17 лет —10
- 18-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 15;
- 50-64 лет — 24;
- 65 и старше — 3.
С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 72, один пациент переносит коронавирус без симптомов.
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